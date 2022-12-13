Де на Харківщині купити бюджетну новорічну ялинку (репортаж)

Бюджетні сосни у Харківській області, як і в минулі роки, продають державні лісгоспи.

Через те, що більше половини площ насаджень потребує розмінування, ялинкові базари відкривають два підприємства – Чугуєво-Бабчанський та Гутянський лісгоспи, а Жовтневий, управління якого знаходиться у Харкові, ще під питанням.

Загалом планують реалізувати близько 7 тисяч новорічних ялинок. Це дерева, прибрати які лісничі і так мають за планом – у межах рубок освітлення. Щоб купити сосну, краще спочатку зателефонувати до обраного лісгоспу та дізнатися, чи є дерева в наявності.

Кореспондент МГ “Об’єктив” побував у Гутянському лісгоспі та дізнався, які ціни на новорічні ялинки встановили цьогоріч.