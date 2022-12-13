Де на Харківщині купити бюджетну новорічну ялинку (репортаж)
Бюджетні сосни у Харківській області, як і в минулі роки, продають державні лісгоспи.
Через те, що більше половини площ насаджень потребує розмінування, ялинкові базари відкривають два підприємства – Чугуєво-Бабчанський та Гутянський лісгоспи, а Жовтневий, управління якого знаходиться у Харкові, ще під питанням.
Загалом планують реалізувати близько 7 тисяч новорічних ялинок. Це дерева, прибрати які лісничі і так мають за планом – у межах рубок освітлення. Щоб купити сосну, краще спочатку зателефонувати до обраного лісгоспу та дізнатися, чи є дерева в наявності.
Кореспондент МГ “Об’єктив” побував у Гутянському лісгоспі та дізнався, які ціни на новорічні ялинки встановили цьогоріч.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 21:31;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бюджетні сосни у Харківській області, як і в минулі роки, продають державні лісгоспи.".