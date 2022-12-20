Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни – від 100 і до 5000 грн (репортаж)

Напередодні новорічних свят у Харкові відкрилися ялинкові базари. Загалом у місті зареєстрували 22 майданчики, розповіли у мерії, і це значно менше, ніж у минулі роки – через активні бойові дії. Ціни на ялинки залишилися приблизно на рівні 2021-го, додали у міськраді. Щоб перевірити це, кореспондент МГ “Об’єктив” побував на Кінному ринку, де відкрилося близько п’яти майданчиків. За які дерева скільки просять – дивіться у репортажі.

Композиції з гілок ялиці на дерев’яній підставці цьогоріч коштують від 300 гривень, ціни на сосни та ялини починаються від 100-200 гривень. Найдорожча – ялиця Нордмана, за неї доведеться віддати до 5 тисяч гривень. У середньому сосна заввишки від 1,5 до 2,5 метрів коштуватиме 500-1000 гривень – як кримська, так і звичайна. Приблизно стільки ж просять за ялину.

Одні продавці запевняють, що ціни не підвищували, деякі ж зізнаються, що підняли їх на 100-150 гривень, залежно від деревця.