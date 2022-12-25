Очередной пожар из-за печи: житель Харьковщины получил ожоги лица

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе 55-летний мужчина получил ожоги.

Происшествие случилось в 19:30 24 декабря в частном доме в поселке Санжары Харьковского района, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь в 20:10, а потушили в 21:40.

Житель дома получил незначительные ожоги лица, когда пытался самостоятельно потушить пламя, добавили в ГСЧС.