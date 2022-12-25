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Очередной пожар из-за печи: житель Харьковщины получил ожоги лица

Происшествия 08:22   25.12.2022
Елена Нагорная
Очередной пожар из-за печи: житель Харьковщины получил ожоги лица

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе 55-летний мужчина получил ожоги.

Происшествие случилось в 19:30 24 декабря в частном доме в поселке Санжары Харьковского района, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь в 20:10, а потушили в 21:40.

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Житель дома получил незначительные ожоги лица, когда пытался самостоятельно потушить пламя, добавили в ГСЧС.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 08:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе 55-летний мужчина получил ожоги.".