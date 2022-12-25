Очередной пожар из-за печи: житель Харьковщины получил ожоги лица
Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе 55-летний мужчина получил ожоги.
Происшествие случилось в 19:30 24 декабря в частном доме в поселке Санжары Харьковского района, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.
На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат на площади 20 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь в 20:10, а потушили в 21:40.
Читайте также: Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда
Житель дома получил незначительные ожоги лица, когда пытался самостоятельно потушить пламя, добавили в ГСЧС.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Очередной пожар из-за печи: житель Харьковщины получил ожоги лица»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 08:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе 55-летний мужчина получил ожоги.".