Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда

ЧП случилось в селе Лозовской громады на Харьковщине вечером 23 декабря, сообщили в ГСЧС. Хозяйка хотела растопить печь, используя газовый баллончик.

«Около 17:30 в селе Царедаровка Лозовской громады произошел пожар из-за неосторожности при использовании портативного газового баллончика. 26-летняя хозяйка пыталась с помощью него растопить печь, когда вдруг пламя начало неконтролируемо выходить из баллончика, и на женщине загорелась одежда. Ей удалось самостоятельно потушить огонь, однако ожоги все же получить успела», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарных на место не вызывали. Пострадавшая сама обратилась в больницу.

По данным спасателей, за минувшие сутки на Харьковщине случилось семь пожаров по причинам, не связанным с боевыми действиями. И еще два — из-за российских обстрелов.