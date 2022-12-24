Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда
ЧП случилось в селе Лозовской громады на Харьковщине вечером 23 декабря, сообщили в ГСЧС. Хозяйка хотела растопить печь, используя газовый баллончик.
«Около 17:30 в селе Царедаровка Лозовской громады произошел пожар из-за неосторожности при использовании портативного газового баллончика. 26-летняя хозяйка пыталась с помощью него растопить печь, когда вдруг пламя начало неконтролируемо выходить из баллончика, и на женщине загорелась одежда. Ей удалось самостоятельно потушить огонь, однако ожоги все же получить успела», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожарных на место не вызывали. Пострадавшая сама обратилась в больницу.
Читайте также: Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда
По данным спасателей, за минувшие сутки на Харьковщине случилось семь пожаров по причинам, не связанным с боевыми действиями. И еще два — из-за российских обстрелов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось в селе Лозовской громады на Харьковщине вечером 23 декабря, сообщили в ГСЧС. Хозяйка хотела растопить печь, используя газовый баллончик".