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Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда

Происшествия 08:54   24.12.2022
Оксана Горун
Пыталась растопить печь: на жительнице Харьковщины загорелась одежда

ЧП случилось в селе Лозовской громады на Харьковщине вечером 23 декабря, сообщили в ГСЧС. Хозяйка хотела растопить печь, используя газовый баллончик.

«Около 17:30 в селе Царедаровка Лозовской громады произошел пожар из-за неосторожности при использовании портативного газового баллончика. 26-летняя хозяйка пыталась с помощью него растопить печь, когда вдруг пламя начало неконтролируемо выходить из баллончика, и на женщине загорелась одежда. Ей удалось самостоятельно потушить огонь, однако ожоги все же получить успела», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарных на место не вызывали. Пострадавшая сама обратилась в больницу.

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    • По данным спасателей, за минувшие сутки на Харьковщине случилось семь пожаров по причинам, не связанным с боевыми действиями. И еще два — из-за российских обстрелов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось в селе Лозовской громады на Харьковщине вечером 23 декабря, сообщили в ГСЧС. Хозяйка хотела растопить печь, используя газовый баллончик".