Live
  • Субота 24.12.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг

Події 08:54   24.12.2022
Оксана Горун
Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг

НП сталася у селі Лозівської громади на Харківщині увечері 23 грудня, повідомили в ДСНС. Хазяйка хотіла розтопити піч, використовуючи газовий балончик.

” Близько 17:30 у селі Царедарівка Лозівської громади сталась пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика. 26-річна господарка намагалась за допомогою нього розтопити піч, коли раптом полум’я почало неконтрольовано виходити з балончика і на жінці загорілась одежа. Їй вдалось самостійно загасити вогонь, проте опіки все ж отримати встигла”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежних на місце не викликали. Постраждала сама звернулася до лікарні.

  • Читайте також: Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг

    • За даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталося сім пожеж з причин, не пов’язаних із бойовими діями. І ще дві – через російські обстріли.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    21:49
    Комаровський попередив про смертельну небезпеку тих, хто грітиметься взимку

  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася у селі Лозівської громади на Харківщині увечері 23 грудня, повідомили в ДСНС. Хазяйка хотіла розтопити піч, використовуючи газовий балончик".