Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг
НП сталася у селі Лозівської громади на Харківщині увечері 23 грудня, повідомили в ДСНС. Хазяйка хотіла розтопити піч, використовуючи газовий балончик.
” Близько 17:30 у селі Царедарівка Лозівської громади сталась пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика. 26-річна господарка намагалась за допомогою нього розтопити піч, коли раптом полум’я почало неконтрольовано виходити з балончика і на жінці загорілась одежа. Їй вдалось самостійно загасити вогонь, проте опіки все ж отримати встигла”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежних на місце не викликали. Постраждала сама звернулася до лікарні.
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За даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталося сім пожеж з причин, не пов’язаних із бойовими діями. І ще дві – через російські обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася у селі Лозівської громади на Харківщині увечері 23 грудня, повідомили в ДСНС. Хазяйка хотіла розтопити піч, використовуючи газовий балончик".