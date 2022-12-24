Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг

НП сталася у селі Лозівської громади на Харківщині увечері 23 грудня, повідомили в ДСНС. Хазяйка хотіла розтопити піч, використовуючи газовий балончик.

” Близько 17:30 у селі Царедарівка Лозівської громади сталась пожежа з причини необережності під час використання портативного газового балончика. 26-річна господарка намагалась за допомогою нього розтопити піч, коли раптом полум’я почало неконтрольовано виходити з балончика і на жінці загорілась одежа. Їй вдалось самостійно загасити вогонь, проте опіки все ж отримати встигла”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежних на місце не викликали. Постраждала сама звернулася до лікарні.

За даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталося сім пожеж з причин, не пов’язаних із бойовими діями. І ще дві – через російські обстріли.