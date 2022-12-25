Чергова пожежа через піч: мешканець Харківщини отримав опіки обличчя

Через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки.

Подія сталася о 19:30 24 грудня у приватному будинку у селищі Санжари Харківського району, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

На момент прибуття рятувальників у будинку горіла одна із кімнат на площі 20 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь о 20:10, а загасили о 21:40.

Мешканець будинку отримав незначні опіки обличчя, коли намагався самостійно загасити полум’я, додали у ДСНС.