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Чергова пожежа через піч: мешканець Харківщини отримав опіки обличчя

Події 08:22   25.12.2022
Олена Нагорна
Чергова пожежа через піч: мешканець Харківщини отримав опіки обличчя

Через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки.

Подія сталася о 19:30 24 грудня у приватному будинку у селищі Санжари Харківського району, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

На момент прибуття рятувальників у будинку горіла одна із кімнат на площі 20 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь о 20:10, а загасили о 21:40.

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Мешканець будинку отримав незначні опіки обличчя, коли намагався самостійно загасити полум’я, додали у ДСНС.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 08:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки.".