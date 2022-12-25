Чергова пожежа через піч: мешканець Харківщини отримав опіки обличчя
Через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки.
Подія сталася о 19:30 24 грудня у приватному будинку у селищі Санжари Харківського району, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.
На момент прибуття рятувальників у будинку горіла одна із кімнат на площі 20 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь о 20:10, а загасили о 21:40.
Читайте також: Намагалася розтопити піч: на мешканці Харківщини спалахнув одяг
Мешканець будинку отримав незначні опіки обличчя, коли намагався самостійно загасити полум’я, додали у ДСНС.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Чергова пожежа через піч: мешканець Харківщини отримав опіки обличчя»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 08:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки.".