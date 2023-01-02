Сегодня 2 января: какой праздник и день в истории

2 января – по церковному календарю — память священномученика Игнатия Богоносца и святителя Филогония. В этот день сделали первые фото Луны.

Праздники и памятные даты 2 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 2 января нет. Также не проводятся масштабные мероприятия в мире.

2 января в истории

2 января 1839 года – сделаны первые фото Луны. Фотосъемку провел Луи Дагер – французский художник и химик, один из создателей фотографии.

2 января 1938 года — расстреляны поэт Василий Бобинский, композитор Михаил Коссак и ряд других украинских жертв НКВД. Бобинский с 1930 года жил в Харькове, куда эмигрировал из Польши. Являлся членом литературной организации «Западная Украина» и ВУСПП, но почти сразу попал «на карандаш» к большевистской власти. В 1933 году его арестовали и бросили в подвал спецкорпуса тюрьмы НКВД на улице Чернышевской в Харькове. Прокурор требовал для поэта три года концлагеря. Однако в результате его этапировали в ГУЛАГ, где и расстреляли в 1938 году.

2 января 1992 года — Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

Церковный праздник 2 января

2 января христиане чтят память священномученика Игнатия Богоносца и святителя Филогония, епископа Антиохийского.

Святой Игнатий Богоносец близко общался с апостолами, от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих семи письмах он запечатлел для потомков апостольскую эпоху.

Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни Христа. Он был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Также был близок к апостолу Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Впоследствии Игнатий стал епископом в Антиохии. Руководил церковью здесь в течение 40 лет. В 107 году об Игнатии узнал император Траян. Он призвал епископа к себе и потребовал от него прекратить проповедовать Христа. Старец отказался. Тогда его в кандалах послали в Рим, где отдали на растерзание зверям в Колизее. По дороге в Рим он написал семь посланий, сохранившихся до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий в частности просил христиан не пытаться спасти его от смерти. Игнатий погиб, а Траян, услышав о мужестве святителя, прекратил гонения на христиан.

Святитель Филогоний, епископ Антиохийский, до постановки на епископскую кафедру был адвокатом, выступал в защиту нищих, вдов и сирот. Когда он овдовел, его избрали епископом Антиохии. Умер мирно около 323 г.

Народные приметы

Громко щебечут синицы – ждите долгих и холодных дней.

Какая будет погода 2 января, таким будет и август.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя ругаться и ссориться, а также тяжело физически работать.