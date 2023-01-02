Сьогодні 2 січня: яке свято та день в історії

2 січня – за церковним календарем – пам’ять священномученика Ігнатія Богоносця та святителя Філогонія. Цього дня зробили перші фото Місяця.

Свята та пам’ятні дати 2 січня

Визначних пам’ятних дат, професійних і державних свят в Україні 2 січня немає. Так само не проводять масштабні заходи у світі.

2 січня в історії

2 січня 1839 року – зроблено перші фото Місяця. Фотозйомуку провів Луї Дагер – французький художник і хімік, один із творців фотографії.

2 січня 1938 року – розстріляні поет Василь Бобинський, композитор Михайло Коссак та низка інших українських жертв НКВС. Бобинський із 1930 року жив у Харкові, куди емігрував із Польщі. Був членом літературної організації «Західна Україна» та ВУСПП, але майже одразу потрапив «на карандаш» до більшовицької влади. У 1933 році його заарештували та кинули до підвалу спецкорпусу тюрми НКВС на Чернишевській у Харкові. Прокурор вимагав для поета три роки концтаборів. Проте в результаті його етапували до ГУЛАГу, де й розстріляли в 1938-му.

2 січня 1992 року — Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

Церковне свято 2 січня

2 січня християни вшановують пам’ять священномученика Ігнатiя Богоносця та святителя Філогонiя, єпископа Антіохiйського.

Святий Ігнатій Богоносець близько спілкувався з апостолами, від них самих чув християнське вчення і був свідком поширення та розвитку перших християнських громад. У своїх семи листах він відобразив для нащадків апостольську епоху.

Ігнатій народився в Сирії в останні роки життя Христа. Він був учнем апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Також був близький до апостола Петра та супроводжував його в деяких його апостольських подорожах. Згодом Ігнатій став єпископом у Антіохії. Керував церквою тут протягом 40 років. У 107 році про Ігнатія дізнався імператор Траян. Він викликав єпископа до себе та вимагав від того припинити проповідувати Христа. Старець відмовився. Тоді його в кайданах послали до Риму, де на втіху народу віддали на розтерзання звірам у Колізеї. Дорогою до Риму він написав сім послань, які збереглися до наших днів. У своїх посланнях святий Ігнатій, зокрема, просив християн не намагатися врятувати його від смерті. Ігнатій загинув, а Траян, почувши про мужність святителя, припинив гоніння на християн.

Святитель Філогоній, єпископ Антіохійський, до поставлення на єпископську кафедру був адвокатом, виступав на захист жебраків, вдів та сиріт. Коли він овдовів, його обрали єпископом Антіохії.. Помер мирно близько 323 р.

Народні прикмети

Голосно щебечуть синиці – чекайте довгих і холодних днів.

Якою буде погода 2 січня, таким буде і серпень.

Що не можна робити 2 січня

Не можна лаятися і сваритися, а також важко фізично працювати.