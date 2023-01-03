Сегодня 3 января: какой праздник и день в истории

3 января по церковному календарю — память мученицы Юлиании и с ней 500 мужей и 130 жен. В этот день ЗУНР одобрила постановление об объединении с УНР, а в Америке запатентовали соломинку для коктейлей.

Праздники и памятные даты 3 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 3 января нет.

Под эгидой ООН в мире – День рождения соломинки для коктейлей.

3 января в истории

3 января 1431 года бургундский герцог продал англичанам за 10 000 франков Жанну Д’Арк. Прежде она стала пленницей бургундцев после подлого предательства. Французский король Карл, многим обязанный Орлеанской деве, не сделал ничего, чтобы спасти ее. В результате Жанну доставили в Руан, где судили и 30 мая сожгли заживо.

3 января 1521 года Папа Римский Лев Х отлучил от церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов против индульгенций.

3 января 1888 года владелец вашингнтонской фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. К этому моменту соломинки изготовляли из бумаги, что было совершенно неудобно.

3 января 1919 года Украинская Национальная Рада (орган управления Западноукраинской народной республики) одобрила постановление о соединении ЗУНР и УНР. Сам Акт соединения («Акт злуки») подписали впоследствии и торжественно провозгласили 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве.

3 января 1992 года Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с США.

Церковный праздник 3 января

3 января христиане чтят память мученицы Юлиании, а с ней 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших.

Святая мученица Юлиания была дочерью язычника. В девять лет девочку обручили с Елевсием. Постепенно Юлиания поверила в Христа и приняла тайное крещение. Когда приблизилось время свадьбы, она решительно отказалась от замужества. Отец сначала уговаривал ее, а потом избил. А дальше отдал дочь на суд бывшему жениху Елевсию – епарху города. Елевсий уговаривал девушку выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к смене веры. Однако святая отказались и предпочла принять мучения. Юлианию долго и жестоко пытали, но она после каждой пытки получала от Бога исцеление и новые силы. Пытки происходили при большом количестве людей, из которых 500 мужчин и 130 женщин уверовали в Христа, увидев происходящие чудеса. Всех новых христиан обезглавили. В конце концов Елевсий приговорил к смертной казни и Юлианию, ей отсекли голову в 304 году.

Народные приметы

Снегопад 3 января – к урожайному году.

Холод и мало снега – к жаркому и сухому лету.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя никому желать счастья и здоровья, иначе все произойдет наоборот.

Нельзя поднимать с земли какие-либо предметы.