Сьогодні 3 січня: яке свято та день в історії

3 січня за церковним календарем – пам’ять мучениці Юліанії та з нею 500 чоловіків та 130 жон. Цього дня ЗУНР схвалила ухвалу про об’єднання з УНР, а в Америці запатентували соломинку для коктейлів.

Свята та пам’ятні дати 3 січня

Визначних пам’ятних дат, професійних і державних свят в Україні 3 січня немає.

Під егідою ООН у світі – День народження соломинки для коктейлів.

3 січня в історії

3 січня 1431 року бургундський герцог продав англійцям за 10 000 франків Жанну Д’Арк. До того вона стала полоненою бургундців після підлої зради. Французький король Карл, який багатьом був зобов’язаний Орлеанській діві, не зробив нічого, щоб урятувати її. У результаті Жанну доставили в Руан, де судили й 30 травня спалили заживо.

3 січня 1521 року Папа Римський Лев Х відлучив від церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез проти індульгенцій.

3 січня 1888 року власник вашингнтонської фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. До цього моменту соломинки виготовляли з паперу, що було абсолютно незручно.

3 січня 1919 року Українська Національна Рада (орган управління Західноукраїнської народної республіки) схвалила ухвалу про поєднання ЗУНР та УНР. Сам Акт з’єднання (“Акт злуки”) підписали згодом та урочисто проголосили 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві.

3 січня 1992 року Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні стосунки з США.

Церковне свято 3 січня

3 січня християни вшановують пам’ять мучениці Юліанії, а з нею 500 мужiв і 130 жон, у Нiкомидiї потерпілих.

Свята мучениця Юліанія була донькою язичника. У дев’ять років дівчинку заручили із Єлевсієм. Поступово Юліанія повірила в Христа та прийняла таємне хрещення. Коли наблизився час весілля, вона рішуче відмовилася від заміжжя. Батько спочатку умовляв її, а потім побив. А далі віддав дочку на суд колишньому нареченому Єлевсію – єпарху міста. Єлевсій умовляв дівчину вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Проте свята відмовилася і вважала за краще прийняти муки. Юліанію довго та жорстоко катували, але вона після кожної тортури отримувала від Бога зцілення та нові сили. Катування відбувалися при великій кількості людей, з яких 500 чоловіків і 130 жінок увірували в Христа, побачивши дива, що відбувалися. Усіх нових християн обезголовили. Врешті Єлевсій засудив до страти і Юліанію, їй відсікли голову в 304 році.

Народні прикмети

Снігопад 3 січня – до врожайного року.

Холод і мало снігу – до спекотного та сухого літа.

Що не можна робити 3 січня

Не можна нікому бажати щастя і здоров’я, інакше все станеться навпаки.

Не можна піднімати з землі будь-які предмети.