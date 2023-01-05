Сегодня 5 января: какой праздник и день в истории

5 января – по церковному календарю – память мучеников на Крите. В этот день в Германии была создана предтеча гитлеровской партии NSDAP, а в США начали строить «Золотые ворота».

Праздники и памятные даты 5 января

Значимых памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 5 января нет. Также нет выдающихся всемирных мероприятий.

5 января в истории

5 января 1919 года в Мюнхене создали «предтечу» гитлеровской NSDAP — Немецкую рабочую партию. Ее основатель — слесарь железнодорожного депо Мюнхена Антон Дрекслер. Первыми членами будущей главной нацистской партии Германии были просто коллеги Дрекслера — рабочие депо. На момент образования в партии было всего около 40 членов. Однако период, пока партия была совсем незначительной, длился недолго — до момента, когда в нее в конце сентября 1919 года вступил Адольф Гитлер. В феврале 1920-го он произнес программу «25 пунктов». Тогда же к названию партии добавили «национал-социалистическая», получив ту самую общеизвестную аббревиатуру, которую не переводят, а так и упоминают «НСДАП». Первый съезд NSDAP в Мюнхене состоялся в 1923 году, а с 1933 года она пришла к власти в Германии. Гитлер стал канцлером, а NSDAP руководила Германией до самого краха во Второй мировой войне в 1945 году.

5 января 1933 года в Сан-Франциско начали строить один из самых известных в мире мостов и одну из визиток США – мост «Золотые ворота». На его возведение ушло четыре года. Длина моста — более 2,7 км, ширина — 27 метров. Наибольший пролет моста — более 1,2 км длиной. Высота опор составляет 227,4 м над водой. От проезжей части до поверхности воды — 67 метров.

5 января 1935 года арестовали украинского писателя, выпускника Харьковского университета, Бориса Антоненко-Давыдовича. Причина, по которой он попал под репрессии, была в нежелании «обрусить» словари украинского языка в УССР. Давыдовича сначала приговорили к смертной казни, однако в конце концов ее заменили сначала 10-летним, а дальше — пожизненным заключением в советских лагерях. Антоненко-Давыдович — один из немногих украинских политзаключенных 1930-х, доживших до своей реабилитации. Его реабилитировали в 1957 году, и писатель вернулся в Украину. Он умер в 1984 году в Киеве.

5 января 2019 года — Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Эта патриаршая грамота официально утверждает канонический автокефальный статус православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей мира. Процедура предоставления автокефалии завершилась 6 января 2019 года.

К этому моменту украинская церковь шла более 100 лет – еще со времен Украинской революции 1917 — 1921 годов. В то время большевистское нашествие остановило процесс восстановления справедливости и вывода украинской церкви из-под незаконного подчинения московскому патриарху. Дальнейшие попытки с разной интенсивностью предпринимали уже в годы независимости Украины. Успехом увенчалась та, которую сделали в 2018-м. 11 октября Синод Вселенского патриархата объявил, что российская православная церковь потеряла юрисдикцию над канонической территорией Украины, а церковью-матерью Украины является Константинополь. Затем в Софии Киевской состоялся Объединительный церковный собор, в котором приняли участие руководство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельные представители духовенства УПЦ Московского патриархата. Объединение церквей было одним из важнейших условий подписания Томоса. После того, как была создана единая поместная Православная церковь Украины, принят ее устав и избран предстоятель – митрополит Киевский и всея Украины Епифаний – Вселенский патриарх подписал долгожданный документ.

Церковный праздник 5 января

5 января христиане чтят память мучеников на Крите — Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Десять святых мучеников Критских пострадали за Христа в III веке во времена императора Декия. Правитель Крита преследовал местную церковь. Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, заявивших о своей вере в Христа. Их пытали в течение 30 дней, но они это выдержали. Тогда мучеников обезглавили.

Народные приметы

Если птицы беспокоятся, то скоро будет метель.

Сильные ветры в этот день предвещают хороший урожай.

Что нельзя делать 5 января

Лучше не пользоваться острыми предметами.

Нельзя подшивать юбки и не подворачивать штаны.