Сьогодні 5 січня: яке свято та день в історії

5 січня – за церковним календарем – пам’ять мучеників на Криті. У цей день у Німеччині створили передтечу гітлерівської партії NSDAP, а в США почали будувати “Золоті ворота”.

Свята та пам’ятні дати 5 січня

Пам’ятних дат, професійних і державних свят в Україні 5 січня немає. Так само немає визначних всесвітніх заходів і вшанувань.

5 січня в історії

5 січня 1919 року в Мюнхені створили “передтечу” гітлерівської NSDAP – Німецьку робітничу партію. Її засновник – слюсар залізничного депо Мюнхена Антон Дрекслер. Першими членами майбутньої головної нацистської партії Німеччини були просто колеги Дрекслера – робітники депо. На час утворення в партії було всього близько 40 членів. Проте період, поки партія була зовсім незначною, тривав недовго – до моменту, коли до неї наприкінці вересня 1919 року вступив Адольф Гітлер. Уже в лютому 1920-го він виголосив програму “25 пунктів”, тоді ж до назви партії додали “націонал-соціалістична”, отримавши ту саму загальновідому абревіатуру, яку не переводять, а так і згадують “НСДАП”. Перший з’їзд NSDAP у Мюнхені відбувся в 1923 році, а з 1933-го вона прийшла до влади в Німеччині. Гітлер став канцлером, а NSDAP керувала Німеччиною до краху в Другій світовій війні в 1945-му.

5 січня 1933 року в Сан-Франциско почали будувати один із найвідоміших у світі мостів і одну з візитівок США – міст “Золоті ворота”. На його зведення знадобилося чотири роки. Довжина мосту понад 2,7 км, ширина – 27 метрів. Найбільший прольот мосту – більше 1,2 км довжиною. Висота опор складає 227,4 метра над водою. Від проїжджої частини до поверхні води – 67 метрів.

5 січня 1935 року арештували українського письменника, випускника Харківського університету, Бориса Антоненко-Давидовича. Причина, за якою він потрапив під репресії, була в небажанні “зросійщувати” словники української мови в УРСР. Давидовича спочатку приговорили до смертної кари, проте зрештою її замінили спочатку 10-річним, а далі – довічним ув’язненням у радянських таборах. Антоненко-Давидович один із небагатьох українських політв’язнів 1930-х, який дожив до своєї реабілітації. Його реабілітували в 1957-му, й письменник повернувся в Україну. Він помер у 1984-му в Києві.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для Православної церкви України. Ця патріарша грамота офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков світу. Процедура надання автокефалії завершилась 6 січня 2019 року.

До цього моменту українська церква йшла понад 100 років – іще з часів Української революції 1917 – 1921 років. У ті часи більшовицька навала зупинила процес відновлення справедливості та виведення української церкви з-під незаконного підпорядкування московському патріарху. Подальші спроби з різною інтенсивністю приймали вже за часів незалежності України. Успіхом увінчалася та, яку зробили в 2018-му. 11 жовтня Синод Вселенського патріархату оголосив, що російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір’ю України є Константинополь. Згодом у Софії Київській відбувся Об’єднавчий церковний собор, у якому взяли участь керівництво УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та окремі представники духовенства УПЦ Московського патріархату. Об’єднання церков було однією з важливих умов підписання Томосу. Після того, як була створена єдина помісна Православна церква України, ухвалений її статут та обраний предстоятель – митрополит Київський і всієї України Епіфаній – Вселенський патріарх підписав довгоочікуваний документ.

Церковне свято 5 січня

5 січня християни вшановують пам’ять мучеників на Критi – Феодула, Саторнина, Євпора, Геласiя, Євникiана, Зотика, Помпiя, Агафопуса, Василiда та Євареста. Десять святих мучеників Критських постраждали за Христа у III столітті за часів імператора Деція. Правитель Крита переслідував місцеву церкву. Одного разу перед ним постали 10 християн з різних міст Криту, які заявили про свою віру в Христа. Їх катували протягом 30 днів, але вони це витримали. Тоді мучеників обезголовили.

Народні прикмети

Якщо птахи неспокійно поводяться, то скоро буде заметіль.

Сильні вітри в цей день віщують хороший врожай.

Що не можна робити 5 січня

Краще не користуватися гострими предметами.

Не можна підшивати поділ спідниці та підвертати штани.