Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество
Фото: Харьковская облпрокуратура
7 января в поселке Покотиловка Харьковской области произошло убийство — зарезали 42-летнюю местную жительницу. Правоохранители подозревают в преступлении ее 37-летнего сожителя, его задержали.
По версии следствия, мужчина и женщина находились дома, когда между ними возникла ссора.
«Конфликт на словах не закончился. Мужчина схватил кухонный нож и нанес любимой около десяти ударов по различным частям тела, от которых она скончалась на месте», — рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
Мужчине уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 января в поселке Покотиловка Харьковской области произошло убийство — зарезали 42-летнюю местную жительницу. Правоохранители подозревают в преступлении ее 37-летнего сожителя, его задержали.".