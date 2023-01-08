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Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество

Происшествия 18:45   08.01.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество Фото: Харьковская облпрокуратура

7 января в поселке Покотиловка Харьковской области произошло убийство — зарезали 42-летнюю местную жительницу. Правоохранители подозревают в преступлении ее 37-летнего сожителя, его задержали.

По версии следствия, мужчина и женщина находились дома, когда между ними возникла ссора.

«Конфликт на словах не закончился. Мужчина схватил кухонный нож и нанес любимой около десяти ударов по различным частям тела, от которых она скончалась на месте», — рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчине уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 18:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 января в поселке Покотиловка Харьковской области произошло убийство — зарезали 42-летнюю местную жительницу. Правоохранители подозревают в преступлении ее 37-летнего сожителя, его задержали.".