Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество

7 января в поселке Покотиловка Харьковской области произошло убийство — зарезали 42-летнюю местную жительницу. Правоохранители подозревают в преступлении ее 37-летнего сожителя, его задержали.

По версии следствия, мужчина и женщина находились дома, когда между ними возникла ссора.

«Конфликт на словах не закончился. Мужчина схватил кухонный нож и нанес любимой около десяти ударов по различным частям тела, от которых она скончалась на месте», — рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчине уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.