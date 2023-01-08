Під Харковом чоловік десять разів ударив ножем кохану на Різдво

7 січня у селищі Покотилівка Харківської області сталося вбивство – зарізали 42-річну місцеву мешканку. Правоохоронці підозрюють у злочині її 37-річного співмешканця, його затримали.

За версією слідства, чоловік та жінка перебували вдома, коли між ними виникла сварка.

“Конфлікт на словах не закінчився. Чоловік схопив кухонний ніж та наніс коханій близько десяти ударів по різних частинах тіла, від яких вона померла на місці”, – розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.