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Підтримав війну. У Харкові судитимуть 64-літнього любителя «руського миру»

Суспільство 13:50   08.01.2023
Оксана Якушко
Підтримав війну. У Харкові судитимуть 64-літнього любителя «руського миру»

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну 64-річний харків’янин підтримав дії армії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Від початку повномасшабного вторгнення рф мешканець Харкова систематично поширював на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі проросійські пости. Головний меседж його постів був: «Победа будет за нами. Это российская земля, и другого выбора, кроме как освободить её, у нас нет».

Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку повномасштабного вторгнення в Україну 64-річний харків’янин підтримував дії армії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".