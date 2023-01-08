Підтримав війну. У Харкові судитимуть 64-літнього любителя «руського миру»

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну 64-річний харків’янин підтримав дії армії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Від початку повномасшабного вторгнення рф мешканець Харкова систематично поширював на власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі проросійські пости. Головний меседж його постів був: «Победа будет за нами. Это российская земля, и другого выбора, кроме как освободить её, у нас нет».

Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.