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Поддерживал войну. В Харькове будут судить 64-летнего любителя «русского мира»

Общество 13:50   08.01.2023
Оксана Якушко
Поддерживал войну. В Харькове будут судить 64-летнего любителя «русского мира»

С начала полномасштабного вторжения в Украину 64-летний харьковчанин поддерживал действия армии рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

С начала полномасштабного вторжения рф житель Харькова систематически распространял на своей странице в запрещенной в Украине соцсети пророссийские посты. Главный месседж его постов был: «Победа будет за нами. Это русская земля, и второго выбора, кроме как освободить ее, у нас нет».

Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде г. Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения в Украину 64-летний харьковчанин поддерживал действия армии рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.".