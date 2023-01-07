Харьковская полиция открыла дело по стримерше, хотевшей «замутить» с Путиным

«Мне Путин нравится, я бы с ним замутила», «Россия классно, а Украина — х…ня» — такие фразы позволила себе в прямом эфире переселенка из Луганской области, живущая в Чугуеве. Полиция отреагировала на видео, облетевшее харьковские соцсети.

«Дознаватели Чугуевского РУП в сопровождении УКР и УСБ установили эту женщину, ее адрес и изъяли вещественные доказательства. Известно, что 24-летняя Елена – беженка из Луганска, переехавшая жить в Чугуев. В очередной раз пророссийски настроенная женщина не поехала в Россию, а осталась в Украине. После проведения дознания, сбора всех доказательств ей будет сообщено о подозрении и дело направлено в суд в кратчайшие сроки», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Ранее сама «героиня соцсетей» записала видео с запоздалыми извинениями, где объяснила свою любовь к Путину и РФ фразой «я — дура».