Харьковская полиция открыла дело по стримерше, хотевшей «замутить» с Путиным
«Мне Путин нравится, я бы с ним замутила», «Россия классно, а Украина — х…ня» — такие фразы позволила себе в прямом эфире переселенка из Луганской области, живущая в Чугуеве. Полиция отреагировала на видео, облетевшее харьковские соцсети.
«Дознаватели Чугуевского РУП в сопровождении УКР и УСБ установили эту женщину, ее адрес и изъяли вещественные доказательства. Известно, что 24-летняя Елена – беженка из Луганска, переехавшая жить в Чугуев. В очередной раз пророссийски настроенная женщина не поехала в Россию, а осталась в Украине. После проведения дознания, сбора всех доказательств ей будет сообщено о подозрении и дело направлено в суд в кратчайшие сроки», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Ранее сама «героиня соцсетей» записала видео с запоздалыми извинениями, где объяснила свою любовь к Путину и РФ фразой «я — дура».
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 12:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Мне Путин нравится, я бы с ним замутила», «Россия классно, а Украина — х…ня» — такие фразы позволила себе в прямом эфире переселенка из Луганской области, живущая в Чугуеве. Полиция отреагировала на видео, облетевшее харьковские соцсети".