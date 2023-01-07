Live
  • Суббота 07.01.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Харьковская полиция открыла дело по стримерше, хотевшей «замутить» с Путиным

Общество 12:34   07.01.2023
Оксана Горун
Харьковская полиция открыла дело по стримерше, хотевшей «замутить» с Путиным

«Мне Путин нравится, я бы с ним замутила», «Россия классно, а Украина — х…ня» — такие фразы позволила себе в прямом эфире переселенка из Луганской области, живущая в Чугуеве. Полиция отреагировала на видео, облетевшее харьковские соцсети.

«Дознаватели Чугуевского РУП в сопровождении УКР и УСБ установили эту женщину, ее адрес и изъяли вещественные доказательства. Известно, что 24-летняя Елена – беженка из Луганска, переехавшая жить в Чугуев. В очередной раз пророссийски настроенная женщина не поехала в Россию, а осталась в Украине. После проведения дознания, сбора всех доказательств ей будет сообщено о подозрении и дело направлено в суд в кратчайшие сроки», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Ранее сама «героиня соцсетей» записала видео с запоздалыми извинениями, где объяснила свою любовь к Путину и РФ фразой «я — дура».

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

15:37
«На вес золота»: 22 новых авто получили полицейские Харьковщины (видео)
15:59
На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке
13:38
Под Харьковом случилось три ДТП, есть погибший и пострадавшие — полиция (фото)
11:06
В новогоднюю ночь на Харьковщине произошло убийство
10:32
Разбиты дома, двое ранены: полиция Харьковщины показала последствия обстрелов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковская полиция открыла дело по стримерше, хотевшей «замутить» с Путиным»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 12:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Мне Путин нравится, я бы с ним замутила», «Россия классно, а Украина — х…ня» — такие фразы позволила себе в прямом эфире переселенка из Луганской области, живущая в Чугуеве. Полиция отреагировала на видео, облетевшее харьковские соцсети".