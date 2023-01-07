Поліція відкрила справу щодо стрімерки, яка хотіла “замутити” з Путіним
“Мені Путін подобається, я б з ним замутила”, “Росія класно, а Україна – х…ня” – такі фрази дозволила собі у прямому етері переселенка з Луганської області, яка мешкає в Чугуєві. Поліція відреагувала на відео, яке облетіло харківські соцмережі.
“Дізнавачі Чугуївського РУП за супроводження УКР та УСБ встановили цю жінку, її адресу та вже вилучено речові докази. Відомо, що 24-річна Олена – біженка з Луганська, яка переїхала жити до Чугуєва. Вже вкотре проросійські налаштована жінка не поїхала до рф, а залишилась в Україні. Після проведення дізнання, збору всіх доказів їй буде повідомлено про підозру та справу скеровано до суду в найкоротший час“, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
Раніше сама “героїня соцмереж” записала відео із запізнілими вибаченнями, де пояснила свою любов до Путіна та РФ фразою “я – дурепа”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція відкрила справу щодо стрімерки, яка хотіла “замутити” з Путіним»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 12:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Мені Путін подобається, я б з ним замутила”, “Росія класно, а Україна – х…ня” – такі фрази дозволила собі у прямому етері переселенка з Луганської області, яка мешкає в Чугуєві. Поліція відреагувала на відео, яке облетіло харківські соцмережі".