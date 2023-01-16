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В Харькове отстраивают дом, в котором из-за обстрела рухнуло несколько этажей

Общество 10:26   16.01.2023
Оксана Горун
В Харькове отстраивают дом, в котором из-за обстрела рухнуло несколько этажей Фото: Харьковский горсовет

Мэрия показала, как продвигаются работы в 5-этажке на Танкопия в Харькове.

«В Немышлянском районе продолжаются работы по восстановлению жилого дома на ул. Танкопия, поврежденного во время вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Разрушенные плиты перекрытий в доме уже демонтировали. Сейчас строители монтируют несущие металлические конструкции, а также восстанавливают балконы на четвертом этаже дома.

Восстановительные работы в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Также продолжаются работы по устройству опалубки для заливки плиты перекрытия между четвертым и пятым этажами», — отметили в мэрии.

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    • Как выглядела 5-этажка на Танкопия в самом начале восстановительных работ, — по ссылке.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия показала, как продвигаются работы в 5-этажке на Танкопия в Харькове".