В Харькове отстраивают дом, в котором из-за обстрела рухнуло несколько этажей
Фото: Харьковский горсовет
Мэрия показала, как продвигаются работы в 5-этажке на Танкопия в Харькове.
«В Немышлянском районе продолжаются работы по восстановлению жилого дома на ул. Танкопия, поврежденного во время вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Разрушенные плиты перекрытий в доме уже демонтировали. Сейчас строители монтируют несущие металлические конструкции, а также восстанавливают балконы на четвертом этаже дома.
«Также продолжаются работы по устройству опалубки для заливки плиты перекрытия между четвертым и пятым этажами», — отметили в мэрии.
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Как выглядела 5-этажка на Танкопия в самом начале восстановительных работ, — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия показала, как продвигаются работы в 5-этажке на Танкопия в Харькове".