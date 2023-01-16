В Харькове отстраивают дом, в котором из-за обстрела рухнуло несколько этажей

Мэрия показала, как продвигаются работы в 5-этажке на Танкопия в Харькове.

«В Немышлянском районе продолжаются работы по восстановлению жилого дома на ул. Танкопия, поврежденного во время вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Разрушенные плиты перекрытий в доме уже демонтировали. Сейчас строители монтируют несущие металлические конструкции, а также восстанавливают балконы на четвертом этаже дома.

«Также продолжаются работы по устройству опалубки для заливки плиты перекрытия между четвертым и пятым этажами», — отметили в мэрии.

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Как выглядела 5-этажка на Танкопия в самом начале восстановительных работ, — по ссылке.