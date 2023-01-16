У Харкові відбудовують будинок, в якому через обстріл рухнуло кілька поверхів
Мерія показала, як просуваються роботи у 5-поверхівці на Танкопія в Харкові.
“У Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Танкопія, пошкодженого під час ворожих обстрілів”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Зруйновані плити перекриттів у будинку вже демонтували. Наразі будівельники монтують несучі металеві конструкції, а також відновлюють балкони на четвертому поверсі будинку.
“Також тривають роботи з влаштування опалубки для заливання плити перекриття між четвертим та п’ятим поверхами”, – зазначили в мерії.
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Як виглядала 5-поверхівка на Танкопія на початку відновлювальних робіт, – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія показала, як просуваються роботи у 5-поверхівці на Танкопія в Харкові".