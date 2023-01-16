У Харкові відбудовують будинок, в якому через обстріл рухнуло кілька поверхів

Мерія показала, як просуваються роботи у 5-поверхівці на Танкопія в Харкові.

“У Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Танкопія, пошкодженого під час ворожих обстрілів”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Зруйновані плити перекриттів у будинку вже демонтували. Наразі будівельники монтують несучі металеві конструкції, а також відновлюють балкони на четвертому поверсі будинку.

“Також тривають роботи з влаштування опалубки для заливання плити перекриття між четвертим та п’ятим поверхами”, – зазначили в мерії.

Як виглядала 5-поверхівка на Танкопія на початку відновлювальних робіт, – за посиланням.