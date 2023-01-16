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У Харкові відбудовують будинок, в якому через обстріл рухнуло кілька поверхів

Суспільство 10:26   16.01.2023
Оксана Горун
У Харкові відбудовують будинок, в якому через обстріл рухнуло кілька поверхів

Мерія показала, як просуваються роботи у 5-поверхівці на Танкопія в Харкові.

“У Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлового будинку на вул. Танкопія, пошкодженого під час ворожих обстрілів”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Зруйновані плити перекриттів у будинку вже демонтували. Наразі будівельники монтують несучі металеві конструкції, а також відновлюють балкони на четвертому поверсі будинку.

Відновлювальні роботи у Харкові

“Також тривають роботи з влаштування опалубки для заливання плити перекриття між четвертим та п’ятим поверхами”, – зазначили в мерії.

  • Читайте також: За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія

    • Як виглядала 5-поверхівка на Танкопія на початку відновлювальних робіт, – за посиланням.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія показала, як просуваються роботи у 5-поверхівці на Танкопія в Харкові".