В Харькове заработали 14 поврежденных обстрелами рынков — мэрия

Из 18 рынков города, по которым пришлись удары российских террористов, 14 уже возобновили деятельность.

Такие данные привела пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент админуслуг и потребительского рынка мэрии.

«С начала активных боевых действий в Харькове было повреждено 18 рынков, 14 из которых уже возобновили деятельность. Так, по состоянию на сегодняшний день работают 45 из 53 рынков и торговых площадок. В частности, самые большие продовольственные рынки города: Конный, Центральный, Тракторозаводской, Новосалтовский, Индустриальный и другие, а также небольшие торговые площадки во всех районах города», — отметили в мэрии.

Пока не работают рынки на Северной Салтовке, которые пострадали серьезней остальных. Однако процесс понемногу движется. Так, в мэрии сообщили, что возобновляет работу рынок «Океан» на Гвардейцев-Широнинцев.

«Для удобства покупателей и бизнеса на территории Конного рынка создана отдельная площадка, куда переехала часть предпринимателей с рынка «1 км». Здесь можно приобрести овощи и фрукты по оптовым ценам, — напомнили в горсовете. — Товары непродовольственной группы можно приобрести на специализированных рынках («Райский уголок», «Радиорынок», «Автоград», «Лоск»), а также на большинстве рынков города со смешанным ассортиментом товаров».