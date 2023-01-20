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У Харкові запрацювали 14 пошкоджених обстрілами ринків – мерія

Економіка 21:29   20.01.2023
Оксана Горун
У Харкові запрацювали 14 пошкоджених обстрілами ринків – мерія

Із 18 ринків міста, якими припали удари російських терористів, 14 уже відновили діяльність.

Такі дані навела пресслужба Харківської міськради з посиланням на Департамент адмінпослуг та споживчого ринку мерії.

“З початку активних бойових дій у Харкові було пошкоджено 18 ринків, 14 з яких уже відновили діяльність. Так, станом на сьогоднішній день працюють 45 із 53 ринків та торгових майданчиків. Зокрема, найбільші продовольчі ринки міста: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський, Індустріальний та інші, а також невеликі торговельні майданчики в усіх районах міста”, – зазначили в мерії.

Поки не працюють ринки на Північній Салтівці, які постраждали серйозніше за інші. Проте процес потроху рухається. Так, у мерії повідомили, що відновлює роботу ринок “Океан” на Гвардійців-Широнінців.

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“Для зручності покупців та бізнесу на території Кінного ринку створено окремий майданчик, куди переїхала частина підприємців з ринку “1 км”. Тут можна придбати овочі та фрукти за оптовими цінами, – нагадали в міськраді. – Товари непродовольчої групи можна придбати на спеціалізованих ринках ( “Райський куточок”, “Радіоринок”, “Автоград”, “Лоск”), а також на більшості ринків міста зі змішаним асортиментом товарів”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 21:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 18 ринків міста, якими припали удари російських терористів, 14 уже відновили діяльність".