В Харькове артисты музкомедии устроили концерт для раненых нацгвардейцев
Артисты Харьковского академического театра музыкальной комедии выступили с концертом для гвардейцев 5-й Слобожанской бригады, проходящих лечение и реабилитацию, сообщила прес-служба Нацгвардии.
Артисты уверяют, что дарить положительные эмоции военнослужащим – это их вклад в борьбу с российскими захватчиками.
«У нас многолетняя история сотрудничества с гвардейцами. Наши артисты всегда с радостью выступали для военных. Сегодняшний наш концерт для бойцов – хорошая традиция. С первого дня войны, так повелось у нас, каждый делает то, что может принести наибольшую пользу нашей стране. Поэтому сейчас мы здесь, на передовом поднятии боевого духа наших друзей-гвардейцев», — отметил директор театра, заслуженный деятель искусств Игорь Коваль.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 16:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артисты Харьковского академического театра музыкальной комедии выступили с концертом для гвардейцев 5-й Слобожанской бригады, проходящих лечение и реабилитацию, сообщила прес-служба Нацгвардии. ".