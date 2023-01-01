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Поэтесса Полозкова призналась, что уехала из РФ, увидев бомбардировки Харькова

Мир 10:35   01.01.2023
Оксана Горун
Поэтесса Полозкова призналась, что уехала из РФ, увидев бомбардировки Харькова Фото: кадр из видео

Об этом самая популярная (до момента, когда осудила вторжение в Украину) поэтесса РФ рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю.

Вера Полозкова уехала из РФ практически сразу после начала полномасштабной войны с Украиной — весной 2022-го. С собой забрала троих маленьких детей и сейчас ездит по миру с концертами. В интервью популярная поэтесса призналась, что последней каплей для нее стали кадры бомбардировок Харькова.

«Потом они начали бомбить Харьков. А у меня в Харькове был концерт за полгода до этого. И так получилось, что из-за ковидных ограничений мы приехали раньше, чем они вступят в силу. Мы приехали на три дня раньше. И просто три дня бесцельно в августе шатались по городу Харькову. И с нами происходило все волшебство, которое может с тобой случиться. Мы встречали просто за соседним столиком Сана (SunSay — харьковский певец Андрей Запорожец — Ред.) из «Пятницы» с мамой обедающего и висели с ним до вечера, ставили друг другу музыку, хохотали, придумывали, как мы общие песни будем писать. И мы заходили в гости, и мы… Ну, в общем чудеса. И я вижу на хрониках…. Я узнаю районы, по которым мы ходили. А потом взорвали администрацию городскую (областную – Ред.) И я просто вышла, я помню, в город и думаю: «Мне сейчас нужно будет в ближайшие месяцы, если я захочу тут остаться, если мне реально так страшно уезжать, делать вид, что ничего этого не происходит»… мне придется делать покер-фейс до конца своих дней, что я не в ужасе, наверное. Этого я точно не смогу. И я начала собираться», — сказала Полозкова.

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Она также призналась, что не может даже описать степень шока, гнева и омерзения, испытанных в первые дни войны.

«Именно омерзения, еще же они врут все время. Вот это постоянное лицемерие – что мы бомбим типа, но это не война», — пояснила поэтесса и возмутилась тем, что у многих «обычных россиян» не обрушился мир и не было ужаса из-за того, «что они внезапно оказались внутри Четвертого рейха».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом самая популярная (до момента, когда осудила вторжение в Украину) поэтесса РФ рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю".