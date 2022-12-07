Они пошли спасать русских и поэтому разбомбили Харьков?, — Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле резко осудила вторжение РФ в Украину и, среди прочего, возмутилась тем, что россияне «разбомбили Харьков».

«На Украину напали. Напали. И точка. Оправдывать, искать — почему, да потому что НАТО, потому что фашисты… Не надо. Они напали», — сказала Вайкуле в интервью YouTube-каналу «Дождь».

«Они говорят: «Наши солдаты гибнут». Спросите: «Почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Что?» Они не будут гибнуть. Уходите, никто вас не ждет, никто вас не хочет. Уходите, «спасатели». Они пошли спасать русских и поэтому разбомбили Харьков?», — возмутилась певица.

Артистка рассказала, что не видит возможности донести правду до россиян, и при этом не разделяет мнения своих коллег из РФ, оправдывающих агрессию.

«Мне кажется, достойный человек не будет поддерживать зло. И надо быть смелым и достойным, чтобы это говорить. Какое милосердие? Уничтожаются города. Вот я строила свой дом — кирпичик к кирпичику. Я знаю, сколько труда это стоило. Сегодня какая-то бомба. Раз — и все это уничтожила. Откуда такое нахальство, позволить себе это делать. Все внутри меня горит. Я не понимаю. Мне кажется, что люди сошли с ума», — добавила певица.