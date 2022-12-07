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Вони пішли рятувати росіян і тому розбомбили Харків?, – Лайма Вайкуле

Культура 17:51   07.12.2022
Елена Нагорная
Вони пішли рятувати росіян і тому розбомбили Харків?, – Лайма Вайкуле

Латвійська співачка Лайма Вайкуле різко засудила вторгнення РФ в Україну та, серед іншого, обурилася тим, що росіяни “розбомбили Харків”.

“На Україну напали. Напали. І крапка. Виправдовувати, шукати – чому, та тому що НАТО, тому що фашисти… Не треба. Вони напали”, – сказала Вайкуле в інтерв’ю YouTube-каналу “Дождь” .

“Вони кажуть: “Наші солдати гинуть”. Запитайте: “Чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Що?” Вони не будуть гинути. Ідіть, ніхто на вас не чекає, ніхто вас не хоче. Ідіть, “рятувальники”. Вони пішли рятувати росіян і тому розбомбили Харків?”, – обурилася співачка.

Артистка розповіла, що не бачить можливості донести правду до росіян, і при цьому не поділяє думок своїх колег із РФ, які виправдовують агресію.

“Мені здається, гідна людина не буде підтримувати зло. І треба бути сміливою і гідною, щоб це говорити. Яке милосердя? Знищуються міста. Ось я будувала свій будинок – цеглину до цеглини. Я знаю, скільки праці це коштувало. Сьогодні якась бомба. Раз – і все це знищила. Звідки таке нахабство, дозволити собі це робити! Усе всередині мене горить. Я не розумію. Мені здається, що люди збожеволіли”, – додала співачка.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 17:51;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Латвійська співачка Лайма Вайкуле різко засудила вторгнення РФ в Україну та, серед іншого, обурилася тим, що росіяни “розбомбили Харків”.".