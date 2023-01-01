Поетеса Полозкова зізналася, що поїхала з РФ, побачивши бомбардування Харкова

Про це найпопулярніша (до моменту, коли засудила вторгнення в Україну) поетеса РФ розповіла в інтерв’ю блогеру Юрію Дудю.

Віра Полозкова виїхала з РФ практично одразу після початку повномасштабної війни з Україною – навесні 2022-го. Із собою забрала трьох маленьких дітей і зараз їздить світом із концертами. В інтерв’ю популярна поетеса зізналася, що останньою краплею для неї стали кадри бомбардувань Харкова.

“Потім вони почали бомбардувати Харків. А у мене в Харкові був концерт за півроку до цього. І так вийшло, що через ковидні обмеження ми приїхали раніше, ніж вони набудуть чинності, ми приїхали на три дні раніше. І просто три дні безцільно в серпні вешталися містом Харковом. І з нами відбувалися всі дива, які можуть з тобою трапитися. Ми зустрічали просто за сусіднім столиком Сана (SunSay – харківський виконавець Андрій Запорожець – Ред.) з “П’ятниці” з мамою, що обідає, і висіли з ним до вечора, ставили один одному музику, реготали, вигадували, як ми спільні пісні писатимемо. І ми заходили у гості, і ми… Ну, загалом дива. І я бачу на хроніках… Я впізнаю райони, по яких ми ходили. А потім підірвали адміністрацію міську (обласну – Ред.). І я просто вийшла, я пам’ятаю, в місто й думаю: “Мені зараз потрібно буде, в найближчі місяці, якщо я захочу тут залишитися, якщо мені реально так страшно їхати, вдавати, що нічого цього не відбувається”… Мені доведеться робити покер-фейс до кінця своїх днів, що я не в жаху, мабуть. Цього я точно не зможу. І я почала збиратися”, – сказала Полозкова.

Вона також зізналася, що не може навіть описати ступінь шоку, гніву та огиди, які відчула в перші дні війни.

“Саме огиди. Ще ж вони брешуть весь час. Ось це постійне лицемірство – що ми бомбимо на кшталт, але це не війна”, – пояснила поетеса і обурилася тим, що у багатьох “звичайних росіян” не обрушився світ і не було жаху через те, “що вони раптово опинилися всередині Четвертого рейху”.