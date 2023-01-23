У Харкові артисти музкомедії влаштували концерт для поранених нацгвардійців

Артисти Харківського академічного театру музичної комедії виступили з концертом для гвардійців 5-ї Слобожанської бригади, які проходять лікування та реабілітацію, повідомила прес-служба Нацгвардії.

Артисти запевняють, що дарувати позитивні емоції військовослужбовцям – це їхній внесок у боротьбу з російськими загарбниками.

«Ми маємо багаторічну історію співпраці з гвардійцями. Наші артисти завжди з радістю виступали для військових. Сьогоднішній наш концерт для бійців – це добра традиція. З першого дня війни, так повелося у нас, – кожен робить те, що може принести найбільшу користь нашій країні. Тому зараз ми тут, на передовій підняття бойового духу наших друзів-гвардійців», – зазначив директор театру, заслужений діяч мистецтв Ігор Коваль.