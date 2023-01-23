У Харкові артисти музкомедії влаштували концерт для поранених нацгвардійців
Артисти Харківського академічного театру музичної комедії виступили з концертом для гвардійців 5-ї Слобожанської бригади, які проходять лікування та реабілітацію, повідомила прес-служба Нацгвардії.
Артисти запевняють, що дарувати позитивні емоції військовослужбовцям – це їхній внесок у боротьбу з російськими загарбниками.
«Ми маємо багаторічну історію співпраці з гвардійцями. Наші артисти завжди з радістю виступали для військових. Сьогоднішній наш концерт для бійців – це добра традиція. З першого дня війни, так повелося у нас, – кожен робить те, що може принести найбільшу користь нашій країні. Тому зараз ми тут, на передовій підняття бойового духу наших друзів-гвардійців», – зазначив директор театру, заслужений діяч мистецтв Ігор Коваль.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 16:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артисти Харківського академічного театру музичної комедії виступили з концертом для гвардійців 5-ї Слобожанської бригади, які проходять лікування та реабілітацію, повідомила прес-служба Нацгвардії. ".