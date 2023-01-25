Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории

25 января по церковному календарю – день святой мученицы Татьяны. В этот день впервые прозвучал марш Мендельсона и состоялась премьера известнейшего фильма братьев Люмьер.

Праздники и памятные даты 25 января

Государственные и профессиональные праздники Украины 25 января не отмечают. Также нет значительных мировых мероприятий.

25 января в истории

25 января 1858 года впервые прозвучал популярный ныне свадебный марш — Мендельсона. Первыми под эту музыку поженились кронпринц Пруссии Фридрих и английская принцесса Виктория.

25 января 1896 года состоялась премьера самого известного в наше время из фильмов братьев Люмьер – «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Часто именно этот фильм ошибочно называют первым, который показали братья во время платного киносеанса на бульваре Капуцинок. Но это не так. Первым было видео с площади Белькур в Лионе. Впрочем, «Прибытие поезда» действительно поразило публику – подняв в зале настоящую панику. Ведь в 50-секундной ленте поезд двигался прямо на зрителей с большого экрана. Для публики, не знавшей, что такое 3D и IMAX, это стало настоящим фильмом ужасов.

24 января 1924 года стартовали Первые зимние Олимпийские игры. Первоначально они были заявлены как «Неделя зимнего спорта, посвященная будущим Играм VIII Олимпиады в Париже». Принимала состязание также Франция – город Шамони. Участие в зимней Олимпиаде приняло более 250 спортсменов. Абсолютное большинство – мужчины. Среди соревновавшихся было только 11 женщин. Дисциплины, в которых разыграли 16 комплектов наград: бобслей, лыжный спорт (гонки, прыжки с трамплина, двоеборье), скоростной бег на коньках, фигурное катание, хоккей с шайбой. Дамы выступали лишь в фигурном катании.

24 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

Церковный праздник 25 января

25 января христиане чтят память мученицы Татьяны и с ней в Риме замученных. Святая Татьяна была родом из зажиточной римской семьи. Ее отец трижды становился консулом, но при этом был тайным христианином. Так что дочь воспитал в этой вере. Татьяна не стала выходить замуж, а с молодости отдала себя на служение церкви. Она стала диаконисой в одном из римских храмов.

Во время очередного обострения гонений против христиан Татьяну схватили и привели в храм Аполлона, чтобы заставить ее принести жертву. Когда же святая помолилась, произошло землетрясение, идола разнесло в куски, а часть храма обрушилась, придавив жрецов и многих язычников. Святую избили и выкололи глаза. Но она продолжала молиться — и тогда палачи увидели, как деву окружили четыре ангела – и отводят от нее удары. Все, кто увидел это, поверили в Христа. Всех, кто принял христианство, казнили. А Татьяну продолжили мучить. Но сами мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными прутами. Девять палачей сразу скончались. Тогда святую бросили в тюрьму. А когда на следующий день снова привели на суд, то мучители были поражены ее чудесным исцелением. Дева была полностью здоровой и еще более прекрасной, чем раньше.

Татьяну стали уговаривать принести жертву богини Диане. Татьяна притворилась, что согласна. Тогда ее привели в капище. Однако там Татьяна перекрестилась и принялась молиться. Вдруг молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Тогда мученицу снова пытали и бросили в тюрьму. Но к ней вновь явились ангелы и исцелили раны. Издевательство над Татьяной продолжили: ее отдавали на расправу льву, бросали в огонь, остригли волосы. Наконец – заперли в храме Зевса. Но когда на третий день в храм вошли жрецы, то увидели разбитую в пыль статую Зевса, а Татьяну – живую и непреклонную. Тогда ей вынесли смертный приговор и отсекли голову мечом. Вместе со святой казнили ее отца.

Народные приметы

Морозная и ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

Тепло и снегопад – напротив, к неурожаю.

Если идет снег, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя конфликтовать, особенно с близкими людьми.