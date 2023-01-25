Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії

25 січня за церковним календарем – день святої мучениці Тетяни. Цього дня вперше пролунав марш Мендельсона та відбулася прем’єра найвідомішого фільму братів Люм’єрів.

Свята та пам’ятні дати 25 січня

Державні та професійні свята України 25 січня не відзначають. Також немає значних світових заходів.

25 січня в історії

25 січня 1858 року вперше прозвучав найпопулярніший нині весільний марш – Мендельсона. Першими під цю музику одружилися кронпринц Пруссії Фрідріх та англійська принцеса Вікторія.

25 січня 1896 року відбулася прем’єра найвідомішого у наш час із фільмів братів Люм’єрів – “Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота”. Найчастіше саме цей фільм помилково називають першим, який показали брати під час платного кіносеансу на бульварі Капуцинок. Але це не так. Першим було відео із площі Белькур у Ліоні. Втім, “Прибуття поїзда” справді вразило публіку – піднявши у залі справжню паніку. Адже у 50-секундній стрічці потяг рухався прямо на глядачів із великого екрана. Для публіки, яка не знала, що таке 3D та IMAX, це стало справжнім фільмом жахів.

24 січня 1924 року стартували Перші зимові Олімпійські ігри. Спочатку вони були заявлені як “Тиждень зимового спорту, присвячений майбутнім іграм VIII Олімпіади в Парижі”. Приймала змагання також Франція – місто Шамоні. Участь у зимовій Олімпіаді взяло понад 250 спортсменів. Абсолютна більшість – чоловіки. Серед тих, хто змагався, було лише 11 жінок. Дисципліни, в яких розіграли 16 комплектів нагород: бобслей, лижний спорт (перегони, стрибки з трампліна, двоборства), швидкісний біг на ковзанах, фігурне катання, хокей із шайбою. Жінки виступали лише у фігурному катанні.

24 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Єгиптом.

Церковне свято 25 січня

25 січня християни вшановують пам’ять мучениці Тетяни та з нею в Римі закатованих. Свята Тетяна була родом із заможної римської родини. Її батько тричі ставав консулом, але був таємним християнином. Тож дочку виховав у цій вірі. Тетяна не стала виходити заміж, а з юності віддала себе на служіння церкві. Вона стала дияконисою в одному з римських храмів.

Під час чергового загострення гонінь проти християн Тетяну схопили та привели до храму Аполлона, щоб змусити її принести жертву. Коли ж свята помолилася, стався землетрус, ідола рознесло в шматки, а частина храму повалилася, придушивши жерців та багатьох язичників. Святу побили та викололи очі. Але вона продовжувала молитися – і тоді кати побачили, як діву оточили чотири ангели – і відводять від неї удари. Усі, хто побачив це, повірили в Христа. Усіх, хто прийняв християнство, стратили. А Тетяну продовжили мучити. Але самі мучителі знемогли та заявили, що хтось невидимий б’є їх залізними прутами. Дев’ять катів одразу померли. Тоді святу кинули до в’язниці. А коли наступного дня знову привели на суд, то мучителі були вражені її чудовим зціленням. Діва була цілком здоровою та ще прекраснішою, ніж раніше.

Тетяну почали вмовляти принести жертву богині Діані. Тетяна прикинулася, що згодна. Тоді її привели до капища. Однак там Тетяна перехрестилася і почала молитися. Раптом блискавка спопелила ідола, жертви та жерців. Тоді мученицю знову катували та кинули до в’язниці. Але до неї знову з’явилися ангели та зцілили рани. Знущання з Тетяни продовжили: її віддавали на розправу леву, кидали у вогонь, обстригли волосся. Нарешті – замкнули у храмі Зевса. Але коли на третій день у храм увійшли жерці, то побачили розбиту в пилюку статую Зевса, а Тетяну – живу та непохитну. Тоді їй винесли смертний вирок і відтяли голову мечем. Разом зі святою стратили її батька.

Народні прикмети

Морозна і ясна погода в цей день віщує хороший врожай.

Тепло та снігопад – навпаки, до неврожаю.

Якщо йтиме сніг, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 25 січня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна конфліктувати, особливо із близькими людьми.