На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы

Коммунальщики восстановили все водоводы на Северной Салтовке в Харькове, пострадавшие в результате российской агрессии. 26 января были завершены работы на последней поврежденной врагом магистрали диаметром 300 мм на улице Леся Сердюка.

Магистраль на улице Леся Сердюка была повреждена еще весной, и с тех пор обеспечивалась альтернативная подача воды, отметил начальник районной службы КП «Харьковводоканал» Виталий Чупандин.

По его словам, на заключительном этапе ремонта коммунальщики переложили разрушенный участок водовода и благоустроили территорию.



Фото: КП «Харьковводоканал»

Также в КП «Харьковводоканал» рассказали, что 27 января начали ремонты 14 участков трубопроводов холодного водоснабжения.

«Для экономии времени аварийщиков просим подробнее сообщать об утечке воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33», — отметили на предприятии.