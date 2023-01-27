Live
  • Пятница 27.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🔴

На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы

Общество 20:37   27.01.2023
Елена Нагорная
На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы КП «Харьковводоканал»

Коммунальщики восстановили все водоводы на Северной Салтовке в Харькове, пострадавшие в результате российской агрессии. 26 января были завершены работы на последней поврежденной врагом магистрали диаметром 300 мм на улице Леся Сердюка.

Магистраль на улице Леся Сердюка была повреждена еще весной, и с тех пор обеспечивалась альтернативная подача воды, отметил начальник районной службы КП «Харьковводоканал» Виталий Чупандин.

По его словам, на заключительном этапе ремонта коммунальщики переложили разрушенный участок водовода и благоустроили территорию.


Фото: КП «Харьковводоканал»

Также в КП «Харьковводоканал» рассказали, что 27 января начали ремонты 14 участков трубопроводов холодного водоснабжения.

«Для экономии времени аварийщиков просим подробнее сообщать об утечке воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33», — отметили на предприятии.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:22
Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина
19:05
Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба
18:40
На Харьковщине зарезали женщину: полиция подозревает ранее судимого сожителя
17:53
В выходные в Харькове может пойти снег
17:23
В ЦПАУ Харькова вновь предоставляют «земельне услуги» (список)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики восстановили все водоводы на Северной Салтовке в Харькове, пострадавшие в результате российской агрессии. 26 января были завершены работы на последней поврежденной врагом магистрали диаметром 300 мм на улице Леся Сердюка.".