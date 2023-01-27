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На Північній Салтівці відремонтували всі пошкоджені обстрілами водоводи

Суспільство 20:37   27.01.2023
Олена Нагорна
На Північній Салтівці відремонтували всі пошкоджені обстрілами водоводи

Комунальники відновили всі водоводи на Північній Салтівці у Харкові, які постраждали внаслідок російської агресії. 26 січня було завершено роботи на останній пошкодженій ворогом магістралі діаметром 300 мм на вулиці Леся Сердюка.

Магістраль на вулиці Леся Сердюка була пошкоджена ще навесні, і з того часу забезпечувалася альтернативна подача води, зазначив начальник районної служби КП “Харківводоканал” Віталій Чупандін.

За його словами, на завершальному етапі ремонту комунальники переклали зруйновану ділянку водоводу та впорядкували територію.


Фото: КП “Харківводоканал”

Також у КП “Харківводоканал” розповіли, що 27 січня розпочали ремонти 14 ділянок трубопроводів холодного водопостачання.

“Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33”, – зазначили на підприємстві.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники відновили всі водоводи на Північній Салтівці у Харкові, які постраждали внаслідок російської агресії. 26 січня було завершено роботи на останній пошкодженій ворогом магістралі діаметром 300 мм на вулиці Леся Сердюка.".