На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей при авиабомбардировке
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Изюмском районе Харьковской области 27 января эксгумировали тело 83-летней женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате авиабомбардировки российскими военными села Топольское.
Захоронение женщины обнаружили в ходе отработки села, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Тело эксгумировали и направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту события открыто уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 09:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области 27 января эксгумировали тело 83-летней женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате авиабомбардировки российскими военными села Топольское.".