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На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей при авиабомбардировке

Происшествия 09:55   28.01.2023
Елена Нагорная
На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей при авиабомбардировке Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Изюмском районе Харьковской области 27 января эксгумировали тело 83-летней женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате авиабомбардировки российскими военными села Топольское.

Захоронение женщины обнаружили в ходе отработки села, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Тело эксгумировали и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту события открыто уголовное производство.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 09:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области 27 января эксгумировали тело 83-летней женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате авиабомбардировки российскими военными села Топольское.".