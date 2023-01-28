На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей при авиабомбардировке

В Изюмском районе Харьковской области 27 января эксгумировали тело 83-летней женщины, которая погибла в начале марта прошлого года в результате авиабомбардировки российскими военными села Топольское.

Захоронение женщины обнаружили в ходе отработки села, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Тело эксгумировали и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту события открыто уголовное производство.

Читайте также: Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении