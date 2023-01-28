На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула під час авіабомбардування
В Ізюмському районі Харківської області 27 січня ексгумували тіло 83-річної жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок авіабомбардування російськими військовими села Топольське.
Поховання жінки виявили під час відпрацювання села, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Тіло ексгумували та направили на судово-медичну експертизу.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 09:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області 27 січня ексгумували тіло 83-річної жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок авіабомбардування російськими військовими села Топольське.".