На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула під час авіабомбардування

В Ізюмському районі Харківської області 27 січня ексгумували тіло 83-річної жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок авіабомбардування російськими військовими села Топольське.

Поховання жінки виявили під час відпрацювання села, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Тіло ексгумували та направили на судово-медичну експертизу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.