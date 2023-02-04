Как уничтожают противника минометчики харьковской 92-й ОМБр (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, продолжают бить врага на украинской земле.
Видео работы защитников по позициям оккупантов опубликовали на Facebook-странице подразделения.
«Работа минометчиков 92-й ОМБр», — кратко подписали видео бойцы.
Видео: 92 ОМБр
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 10:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся на Харьковщине, продолжают бить врага на украинской земле.".