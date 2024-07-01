Один день из жизни минометчиков в районе Волчанска на Харьковщине (видео)
Как работают по российским позициям и технике, прячутся от вражеских дронов, а потом отдыхают, готовят еду и кормят кота, показали минометчики пограничной бригады «Гарт», выполняющие задачи на Волчанском направлении.
Бойцы расчета познакомились еще во время одной из предыдущих ротаций в Бахмуте. Сейчас они в прямом смысле живут на позициях, рассказывают в Государственной пограничной службе Украины.
Пресс-офицер бригады Александр показал, как защитники при получении новой партии мин взвешивают каждый боеприпас, потому что разница в весе может дать погрешность при стрельбе. После отработки по врагу бойцы должны очень быстро покинуть место, откуда были сделаны выстрелы.
«У них лучше налажены дронщики. Если они обнаруживают какую-то позицию, они больше работают дронами, FPV, делают сбросы. Прилетает в нашем районе. Слава Богу, что по нам не прилетает», — рассказал пограничник Юрий.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: волчанск, гарт, гпсу, минометчики, пограничники, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 22:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как работают по российским позициям и технике, прячутся от вражеских дронов, а потом отдыхают, готовят еду и кормят кота, показали минометчики пограничной бригады «Гарт», выполняющие задачи на Волчанском направлении".