Один день из жизни минометчиков в районе Волчанска на Харьковщине (видео)

Как работают по российским позициям и технике, прячутся от вражеских дронов, а потом отдыхают, готовят еду и кормят кота, показали минометчики пограничной бригады «Гарт», выполняющие задачи на Волчанском направлении.

Бойцы расчета познакомились еще во время одной из предыдущих ротаций в Бахмуте. Сейчас они в прямом смысле живут на позициях, рассказывают в Государственной пограничной службе Украины.

Пресс-офицер бригады Александр показал, как защитники при получении новой партии мин взвешивают каждый боеприпас, потому что разница в весе может дать погрешность при стрельбе. После отработки по врагу бойцы должны очень быстро покинуть место, откуда были сделаны выстрелы.

«У них лучше налажены дронщики. Если они обнаруживают какую-то позицию, они больше работают дронами, FPV, делают сбросы. Прилетает в нашем районе. Слава Богу, что по нам не прилетает», — рассказал пограничник Юрий.