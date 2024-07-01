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Один день із життя мінометників у районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Репортаж 22:58   01.07.2024
Олена Нагорна
Один день із життя мінометників у районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Як працюють по російських позиціях та техніці, ховаються від ворожих дронів, а потім відпочивають, готують їжу та годують кота, показали мінометники прикордонної бригади “Гарт”, які виконують завдання на Вовчанському напрямку.

Бійці розрахунку познайомилися ще під час однієї із попередніх ротацій у Бахмуті. Нині вони у прямому сенсі живуть на позиціях, розповідають у Державній прикордонній службі України.

Пресофіцер бригади Олександр показав, як захисники під час отримання нової партії мін зважують кожен боєприпас, бо різниця у вазі може дати похибку під час стрільби. Після відпрацювання по ворогові бійці повинні дуже швидко залишити місце, звідки було зроблено постріли.

У них краще налагоджені дронники. Якщо вони виявляють якусь позицію, вони більше працюють дронами, FPV, роблять скиди. Прилітає в нашому районі. Слава Богу, що по нас не прилітає“, – розповів прикордонник Юрій.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 22:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працюють по російських позиціях та техніці, ховаються від ворожих дронів, а потім відпочивають, готують їжу та годують кота, показали мінометники прикордонної бригади “Гарт”, які виконують завдання на Вовчанському напрямку".