Один день із життя мінометників у районі Вовчанська на Харківщині (відео)
Як працюють по російських позиціях та техніці, ховаються від ворожих дронів, а потім відпочивають, готують їжу та годують кота, показали мінометники прикордонної бригади “Гарт”, які виконують завдання на Вовчанському напрямку.
Бійці розрахунку познайомилися ще під час однієї із попередніх ротацій у Бахмуті. Нині вони у прямому сенсі живуть на позиціях, розповідають у Державній прикордонній службі України.
Пресофіцер бригади Олександр показав, як захисники під час отримання нової партії мін зважують кожен боєприпас, бо різниця у вазі може дати похибку під час стрільби. Після відпрацювання по ворогові бійці повинні дуже швидко залишити місце, звідки було зроблено постріли.
“У них краще налагоджені дронники. Якщо вони виявляють якусь позицію, вони більше працюють дронами, FPV, роблять скиди. Прилітає в нашому районі. Слава Богу, що по нас не прилітає“, – розповів прикордонник Юрій.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гарт, гпсу, минометчики, пограничники, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 22:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працюють по російських позиціях та техніці, ховаються від ворожих дронів, а потім відпочивають, готують їжу та годують кота, показали мінометники прикордонної бригади “Гарт”, які виконують завдання на Вовчанському напрямку".