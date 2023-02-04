Як нищать супротивника мінометники харківської 92-ї ОМБр (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, продовжують бити ворога на українській землі.
Відео роботи захисників по позиціях окупантів опублікували на Facebook-сторінці підрозділу.
“Робота мінометників 92-ї ОМБр”, – стисло підписали відео бійці.
Відео: 92 ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 10:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, продовжують бити ворога на українській землі.".