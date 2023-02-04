Як нищать супротивника мінометники харківської 92-ї ОМБр (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, продовжують бити ворога на українській землі.

Відео роботи захисників по позиціях окупантів опублікували на Facebook-сторінці підрозділу.

“Робота мінометників 92-ї ОМБр”, – стисло підписали відео бійці.

Відео: 92 ОМБр