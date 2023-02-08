Стало известно, кто на Харьковщине получит 42 тонны стройматериалов гумпомощи

42 тонны строительных материалов и смесей распределили в наиболее пострадавшие от обстрелов рф районы, сообщили в ХОВА.

42 тонны строительных материалов – это более 1100 мешков строительных смесей и более 700 штук гидроизоляционной пленки для кровли крыши.

«Распределили полученную помощь между Харьковским, Богодуховским, Чугуевским, Изюмским, Купянским районами и Харьковом. Таким образом, мы планируем восстановить пострадавшие от обстрелов частные и многоэтажные дома», – рассказал заместитель начальника Харьковской ОВ Михаил Харнам. Михаил Харнам.

Стройматериалы и смеси поступили от БО «Центр волонтерства и защиты» в сотрудничестве с Департаментом ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА. Эта организация с первых дней полномасштабного вторжения помогает Харьковской области продуктами питания, медикаментами и строительными материалами.

«На этот раз мы передали шпатлевку, клей, цемент и другие необходимые материалы для восстановления домов жителей области», – сказала представительница БО «Центр волонтерства и защиты» Вероника Затула.

10 тонн строительных материалов и смесей уже направились в Роганскую общину.

«Мы сообщим нашим жителям, что есть в наличии из строительных смесей и предоставим образцы заявлений. С теми, кому это нужно, уже будем непосредственно работать на месте», – отметил специалист землеустройства Роганской общины Юрий Перекупский.

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