Стало відомо, хто на Харківщині отримає 42 тонни будматеріалів гумдопомоги
42 тонни будівельних матеріалів і сумішей розподілили в райони, шо найбільше постраждали від обстрілів рф, повідомили в ХОВА.
42 тонни будівельних матеріалів – це більш ніж 1100 мішків будівельних сумішей та понад 700 штук гідроізоляційної плівки для покрівлі даху.
«Цього разу ми передали шпаклівку, клей, цемент та інші необхідні наразі матеріали для відновлення будинків жителів області», – сказала представниця БО «Центр волонтерства та захисту» Вероніка Затула.
«Розподілили отриману допомогу між Харківським, Богодухівським, Чугуївським, Ізюмським, Куп’янським районами та містом Харків. У такий спосіб ми плануємо відновити постраждалі від обстрілів приватні та багатоповерхові будинки», – розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.
Будматеріали та суміші надійшли від БО «Центр Волонтерства та Захисту» у співпраці з Департаментом ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА. Ця організація з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Харківщині продуктами харчування, медикаментами та будівельними матеріалами.
10 тонн будівельних матеріалів та сумішей уже спрямували в Роганську громаду.
«Ми повідомимо нашим жителям, що є в наявності з будівельних сумішей і надамо зразки заяв. З тими, кому це потрібно, вже безпосередньо працюватимемо на місці», – зазначив фахівець землеустрою Роганської громади Юрій Перекупський.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 17:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "42 тонни будівельних матеріалів і сумішей розподілили в райони, шо найбільше постраждали від обстрілів рф, повідомили в ХОВА.".