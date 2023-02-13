«Харьковводоканал»: В некоторых районах Харькова — проблема с поставкой воды
На Рогани и на Горизонте в результате ракетных обстрелов подача воды в часть домов осложнена или на пониженном давлении, сообщили в КП «Харьковводоканал».
«В связи с отсутствием подачи электроэнергии на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение жилых массивов Рогань и Горизонт, подача воды в часть домов затруднена или на пониженном давлении. Подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия», — сообщили в водоканале.
13 февраля воду можно набрать по адресам:
— улица Большая Кольцевая, 12;
— проспект Героев Харькова, 304-а – 306.
Просьба жителям нижних этажей многоэтажек, предоставить возможность своим соседям сверху набрать воды.
Уважаемые харьковчане обращаем внимание на то, что при отключении электроэнергии возможны ограничения и прекращение водоснабжения. Поэтому еще раз убедительно напоминаем необходимость иметь запас воды на случай возникновения экстренных ситуаций.
Телефон для справок: 15-33.
Читайте также: В двух районах Харькова затруднена подача воды в жилые дома
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Харьковводоканал»: В некоторых районах Харькова — проблема с поставкой воды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Рогани и на Горизонте в результате ракетных обстрелов подача воды в часть домов осложнена или на пониженном давлении, сообщили в КП «Харьковводоканал».".