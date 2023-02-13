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«Харьковводоканал»: В некоторых районах Харькова — проблема с поставкой воды

Общество 18:22   13.02.2023
Оксана Якушко
«Харьковводоканал»: В некоторых районах Харькова — проблема с поставкой воды

На Рогани и на Горизонте в результате ракетных обстрелов подача воды в часть домов осложнена или на пониженном давлении, сообщили в КП «Харьковводоканал».

«В связи с отсутствием подачи электроэнергии на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение жилых массивов Рогань и Горизонт, подача воды в часть домов затруднена или на пониженном давлении. Подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия», — сообщили в водоканале.

13 февраля воду можно набрать по адресам:
— улица Большая Кольцевая, 12;
— проспект Героев Харькова, 304-а – 306.

Просьба жителям нижних этажей многоэтажек, предоставить возможность своим соседям сверху набрать воды.

Уважаемые харьковчане обращаем внимание на то, что при отключении электроэнергии возможны ограничения и прекращение водоснабжения. Поэтому еще раз убедительно напоминаем необходимость иметь запас воды на случай возникновения экстренных ситуаций.

Телефон для справок: 15-33.

Читайте также: В двух районах Харькова затруднена подача воды в жилые дома

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Рогани и на Горизонте в результате ракетных обстрелов подача воды в часть домов осложнена или на пониженном давлении, сообщили в КП «Харьковводоканал».".