«Харьковводоканал»: В некоторых районах Харькова — проблема с поставкой воды

На Рогани и на Горизонте в результате ракетных обстрелов подача воды в часть домов осложнена или на пониженном давлении, сообщили в КП «Харьковводоканал».

«В связи с отсутствием подачи электроэнергии на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение жилых массивов Рогань и Горизонт, подача воды в часть домов затруднена или на пониженном давлении. Подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия», — сообщили в водоканале.

13 февраля воду можно набрать по адресам:

— улица Большая Кольцевая, 12;

— проспект Героев Харькова, 304-а – 306.



Просьба жителям нижних этажей многоэтажек, предоставить возможность своим соседям сверху набрать воды.

Уважаемые харьковчане обращаем внимание на то, что при отключении электроэнергии возможны ограничения и прекращение водоснабжения. Поэтому еще раз убедительно напоминаем необходимость иметь запас воды на случай возникновения экстренных ситуаций.

Телефон для справок: 15-33.

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