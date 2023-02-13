У деяких районах Харкова є проблема з постачанням води – «Харківводоканал»

На Рогані та на Горизонті внаслідок ракетного обстрілу подачу води до частини будинків ускладнено або на зниженому тиску, повідомили у КП «Харківводоканал».

«У зв’язку з відсутністю подачі електроенергії на насосну станцію, яка забезпечує водопостачання житлових масивів Рогань та Горизонт, подача води до частини будинків ускладнена або на зниженому тиску. Підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства.

13 лютого, воду можна набрати за адресами:

– вулиця Велика Кільцева, 12;

– проспект Героїв Харкова, 304-а – 306.





Прохання до мешканців нижніх поверхів багатоповерхівок, надати можливість своїм сусідам зверху набрати води.

Шановні харків’яни, звертаємо увагу на те, що при відключенні електроенергії можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо необхідність завжди мати запас води на випадок виникнення екстрених ситуацій.

Телефон для довідок: 15-33.