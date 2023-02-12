У двох районах Харкова утруднено подачу води до житлових будинків

У КП “Харківводоканал” повідомили про проблеми з водопостачанням на Рогані та Горизонті. Туди здійснюють підвезення води.

“У зв’язку з відсутністю подачі електроенергії на насосну станцію, яка забезпечує водопостачання житлових масивів Рогань та Горизонт, подача води до частини будинків утруднена або здійснюється на зниженому тиску”, – поінформувала пресслужба КП “Харківводоканал” 12 лютого.

При цьому комунальники назвали ситуацію у цих районах контрольованою.

“Фахівці виробничих служб вживають усіх необхідних дій для відновлення водопостачання на водопровідних спорудах у цьому районі. Більшість споживачів забезпечено послугою, для мешканців багатоповерхових будинків, де вода тимчасово відсутня, видозмінено графік подачі води на верхні поверхи: з 7:00 – 12:00; з 17:00 – 22:00“, – зазначили у “Харківводоканалі”.

Воду для мешканців районів підвозять за двома адресами:

– вулиця Луї Пастера, 57;

– вулиця Шарікова, 44а.