Терехов: У Харкові відновили світло, тепло, воду і газ
Після ракетної атаки на місто енергетики та комунальники налагодили роботу об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
За його словами, в результаті вчорашніх обстрілів значні пошкодження отримала енергетична система, зокрема, ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Попри це, харків’яни забезпечені теплом, світлом, водою та газом.
«Постраждала ТЕЦ, трансформаторна підстанція, але завдяки нашим енергетикам зараз все стабільно. Вся критична інфраструктура міста працює в повному обсязі», – зазначив міський голова.
Попри певну нестачу електроенергії, громадський електротранспорт курсує згідно з розкладом. Зараз фахівці продовжують працювати, щоб відновити енергетичну систему у повному обсязі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 20:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ракетної атаки на місто енергетики та комунальники налагодили роботу об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.".