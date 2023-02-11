Терехов: У Харкові відновили світло, тепло, воду і газ

Після ракетної атаки на місто енергетики та комунальники налагодили роботу об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

За його словами, в результаті вчорашніх обстрілів значні пошкодження отримала енергетична система, зокрема, ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Попри це, харків’яни забезпечені теплом, світлом, водою та газом.

«Постраждала ТЕЦ, трансформаторна підстанція, але завдяки нашим енергетикам зараз все стабільно. Вся критична інфраструктура міста працює в повному обсязі», – зазначив міський голова.

Попри певну нестачу електроенергії, громадський електротранспорт курсує згідно з розкладом. Зараз фахівці продовжують працювати, щоб відновити енергетичну систему у повному обсязі.