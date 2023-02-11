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Терехов: В Харькове восстановили свет, тепло, воду и газ

Общество 20:30   11.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: В Харькове восстановили свет, тепло, воду и газ

После ракетной атаки на город энергетики и коммунальщики наладили работу объектов критической инфраструктуры города Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в результате вчерашних обстрелов значительные повреждения получила энергетическая система, в частности ТЭЦ и трансформаторные подстанции. Несмотря на это, харьковчане обеспечены теплом, светом, водой и газом.

«Пострадала ТЭЦ, трансформаторная подстанция, но благодаря нашим энергетикам сейчас все стабильно. Вся критическая инфраструктура города работает в полном объеме», – отметил городской голова.

Несмотря на определенную нехватку электроэнергии, общественный электротранспорт курсирует по расписанию. Сейчас специалисты продолжают работу, чтобы восстановить энергетическую систему в полном объеме.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ракетной атаки на город энергетики и коммунальщики наладили работу объектов критической инфраструктуры города Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".