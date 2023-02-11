Терехов: В Харькове восстановили свет, тепло, воду и газ
После ракетной атаки на город энергетики и коммунальщики наладили работу объектов критической инфраструктуры города Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
По его словам, в результате вчерашних обстрелов значительные повреждения получила энергетическая система, в частности ТЭЦ и трансформаторные подстанции. Несмотря на это, харьковчане обеспечены теплом, светом, водой и газом.
«Пострадала ТЭЦ, трансформаторная подстанция, но благодаря нашим энергетикам сейчас все стабильно. Вся критическая инфраструктура города работает в полном объеме», – отметил городской голова.
Несмотря на определенную нехватку электроэнергии, общественный электротранспорт курсирует по расписанию. Сейчас специалисты продолжают работу, чтобы восстановить энергетическую систему в полном объеме.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 20:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ракетной атаки на город энергетики и коммунальщики наладили работу объектов критической инфраструктуры города Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".