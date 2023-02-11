В дома Харькова дали отопление, которое выключали после ракетного обстрела
О возобновлении отопления сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
«На 10 утра в субботу все дома подключены к центральному отоплению. Продолжается проверка отдельных стоек и рассказ внутридомовых систем», — говорится в сообщении.
Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» круглосуточно работали над устранением дефектов, возникших после массированного обстрела и отключений электроснабжения.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возобновлении отопления сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".