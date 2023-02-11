В дома Харькова дали отопление, которое выключали после ракетного обстрела

О возобновлении отопления сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

«На 10 утра в субботу все дома подключены к центральному отоплению. Продолжается проверка отдельных стоек и рассказ внутридомовых систем», — говорится в сообщении.

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» круглосуточно работали над устранением дефектов, возникших после массированного обстрела и отключений электроснабжения.

Читайте также: В Харькове почти 300 домов остались без отопления после ракетной атаки