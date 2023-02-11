В Харькове почти 300 домов остались без отопления после ракетной атаки
281 дом оказался без отопления из-за дефектов на теплоснабжении или из-за отключения света, сообщили в мэрии Харькова.
КП «Харьковские тепловые сети» сообщают, что на 18:00 10 февраля в Харькове не было отопления в 165 домах из-за дефектов. Они возникли после обстрелов и внезапной остановки системы теплоснабжения. Работы на всех объектах будут продолжаться до момента включения.
Еще в 116 жилых домах по состоянию на вечер 10 февраля не было тепла из-за отсутствия электроснабжения. Услугу возобновят сразу после восстановления поставки электричества.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "281 дом оказался без отопления из-за дефектов на теплоснабжении или из-за отключения света, сообщили в мэрии Харькова.".