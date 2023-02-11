У Харкові у майже 300 будинках немає опалення внаслідок ракетної атаки

281 будинок опинився без опалення через дефекти на теплопостачанні або через відключення світла, повідомили у мерії Харкова.

У КП “Харківські теплові мережі’ повідомляють, що станом на 18:00 10 лютого у Харкові не було опалення у 165 будинках через дефекти. Вони виникли після обстрілів та раптової зупинки системи теплопостачання. Роботи на всіх об’єктах триватимуть до моменту включення.

Ще у 116 житлових будинках станом на вечір 10 лютого не було тепла через відсутність електропостачання. Послугу відновлять негайно після відновлення постачання електрики.