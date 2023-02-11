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У Харкові у майже 300 будинках немає опалення внаслідок ракетної атаки

Суспільство 08:54   11.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові у майже 300 будинках немає опалення внаслідок ракетної атаки

281 будинок опинився без опалення через дефекти на теплопостачанні або через відключення світла, повідомили у мерії Харкова.

У КП “Харківські теплові мережі’ повідомляють, що станом на 18:00 10 лютого у Харкові не було опалення у 165 будинках через дефекти. Вони виникли після обстрілів та раптової зупинки системи теплопостачання. Роботи на всіх об’єктах триватимуть до моменту включення.

Ще у 116 житлових будинках станом на вечір 10 лютого не було тепла через відсутність електропостачання. Послугу відновлять негайно після відновлення постачання електрики.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "281 будинок опинився без опалення через дефекти на теплопостачанні або через відключення світла, повідомили у мерії Харкова.".