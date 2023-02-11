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Будинки Харкова отримали опалення, яке вимикали після ракетного обстрілу

Суспільство 17:35   11.02.2023
Оксана Якушко
Будинки Харкова отримали опалення, яке вимикали після ракетного обстрілу

Про відновлення опалення повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.

«На 10 ранку в суботу усі будинки підключені до центрального опалення. Триває перевірка окремих стояків та розповітрення внутрішньобудинкових систем», – йдеться у повідомленні.

Співробітники КП “Харківські теплові мережі” цілодобово працювали над усуненням дефектів, що виникли після масового обстрілу та відключень електропостачання.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відновлення опалення повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.".