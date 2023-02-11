Будинки Харкова отримали опалення, яке вимикали після ракетного обстрілу

Про відновлення опалення повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.

«На 10 ранку в суботу усі будинки підключені до центрального опалення. Триває перевірка окремих стояків та розповітрення внутрішньобудинкових систем», – йдеться у повідомленні.

Співробітники КП “Харківські теплові мережі” цілодобово працювали над усуненням дефектів, що виникли після масового обстрілу та відключень електропостачання.