Будинки Харкова отримали опалення, яке вимикали після ракетного обстрілу
Про відновлення опалення повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.
«На 10 ранку в суботу усі будинки підключені до центрального опалення. Триває перевірка окремих стояків та розповітрення внутрішньобудинкових систем», – йдеться у повідомленні.
Співробітники КП “Харківські теплові мережі” цілодобово працювали над усуненням дефектів, що виникли після масового обстрілу та відключень електропостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відновлення опалення повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.".