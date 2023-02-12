В двух районах Харькова затруднена подача воды в жилые дома

В КП «Харьковводоканал» сообщили о проблемах с водоснабжением на Рогани и Горизонте. Туда осуществляют подвоз воды.

«В связи с отсутствием подачи электроэнергии на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение жилых массивов Рогань и Горизонт, подача воды в часть домов затруднена или осуществляется на пониженном давлении», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковводоканал» 12 февраля.

При этом коммунальщики назвали ситуацию в этих районах контролируемой.

«Специалисты производственных служб предпринимают все необходимые действия для восстановления водоснабжения на водопроводных сооружениях в этом районе. Большинство потребителей обеспечено услугой, для жителей многоэтажных домов, где вода временно отсутствует, видоизменен график подачи воды на верхние этажи: с 7:00 – 12:00; с 17:00 – 22:00», — отметили в «Харьковводоканале».

Воду для жителей районов подвозят по двум адресам:

— улица Луи Пастера, 57;

— улица Шарикова, 44а.