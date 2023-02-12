В двух районах Харькова затруднена подача воды в жилые дома
В КП «Харьковводоканал» сообщили о проблемах с водоснабжением на Рогани и Горизонте. Туда осуществляют подвоз воды.
«В связи с отсутствием подачи электроэнергии на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение жилых массивов Рогань и Горизонт, подача воды в часть домов затруднена или осуществляется на пониженном давлении», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковводоканал» 12 февраля.
При этом коммунальщики назвали ситуацию в этих районах контролируемой.
«Специалисты производственных служб предпринимают все необходимые действия для восстановления водоснабжения на водопроводных сооружениях в этом районе. Большинство потребителей обеспечено услугой, для жителей многоэтажных домов, где вода временно отсутствует, видоизменен график подачи воды на верхние этажи: с 7:00 – 12:00; с 17:00 – 22:00», — отметили в «Харьковводоканале».
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Воду для жителей районов подвозят по двум адресам:
— улица Луи Пастера, 57;
— улица Шарикова, 44а.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 13:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» сообщили о проблемах с водоснабжением на Рогани и Горизонте. Туда осуществляют подвоз воды".